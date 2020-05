Coronavirus, altro giro di tamponi in casa Dynamo Dresda: nessun nuovo contagiato

Altro giro di tamponi in casa Dynamo Dresda, la bella notizia è che stavolta non ci sono nuovi contagiati. L'intera rosa del club di 2.Bundesliga si trova in quarantena domiciliare per 14 giorni dopo che due tesserati sono risultati positivi durante i test dei giorni scorsi , ma - come annunciato dalla stessa società sui propri canali - in queste ore non si sono fortunatamente verificati altri casi di Coronavirus all'interno della rosa.