ufficiale Lipsia, annunciate le uscite in prestito annuale di due giovani calciatori

Il Lipsia nelle scorse ore, mediante i suoi canali di comunicazione, ha ufficializzato due uscite minori dalla propria rosa, due cessioni in prestito.

L'attaccante Dennis Borkowski (21 anni) rimarrà in prestito alla Dynamo Dresda, in Zweite Bundesliga, mentre il portiere Tim Schreiber (21), di rientro dall'Holstein Kiel in seconda serie, scende in terza e si accasa al Saarbrucken per la stagione sportiva 2023/24.