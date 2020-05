Coronavirus, Iago Aspas spinge per il ritorno della Liga: "Il calcio porta felicità alla gente"

Iago Aspas spinge per il ritorno della Liga. L'attaccante del Celta Vigo, intervistato da Movistar TV, ha parlato così della possibile ripresa del campionato in Spagna: "Il ritorno del calcio sarebbe motivo di grande felicità per la gente, anche se senza tifosi allo stadio sarà ovviamente differente. Personalmente mi sento abbastanza sicuro con queste nuove misure di prevenzione negli allenamenti, spero di giocare il prima possibile perché ho tanta voglia di tornare in campo", le sue dichiarazioni.