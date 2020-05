Coronavirus, Kevin Trapp si ingegna e realizza una mascherina con un calzino

Alcuni giocatori stanno sfruttando il tanto tempo a disposizione, causa stop dei campionati, per fare cose che non avrebbero mai fatto. Così come Kevin Trapp, portiere del Francoforte che ha trovato il modo di trasformare un calzino in una mascherina, molto utile di questi tempi e ha poi postato il video su Instagram. Tantissimi i commenti arrivati, anche dai suoi colleghi e Trapp si è giustificato dicendo: "E' il troppo tempo libero".