Cosa succede in Francia? Il ministro Maracineanu: "Stop alle attività amatoriali dalle 21 alle 6"

vedi letture

Il ministro delegato allo sport, Roxana Maracineanu, ha escluso una deroga al coprifuoco - introdotto dalle 21 alle 6, per quattro settimane, nell'Ile-de-France e in otto metropoli fortemente colpite dal Covid-19 - per gli atleti amatori e dilettanti: "Dobbiamo essere responsabili in questa situazione, dobbiamo fornire un sostegno molto forte al personale medico e alle persone alle prese con il coronavirus, soprattutto chi si trova negli ospedali", ha detto a France Info . Esclusi dal provvedimento, per ora, i professionisti, che potranno continuare ad allenarsi e a giocare anche in quelle ore.