Croazia, Dinamo Zagabria e Osijek vincono e restano in vetta a braccetto

vedi letture

Nel sabato del campionato croato è arrivata la larga vittoria della Dinamo Zagabria che ha battuto 4-0 il Varazdin e si è ripreso la vetta della classifica con due gare in meno ma a pari punti con l'Osijek, che ha battuto 1-0 il Sibenik. Domani tocca all'Hajduk Spalato.

CROAZIA - Turno 16

Osijek-Sibenik 1-0

Dinamo Zagabria-Varazdin 4-0

Domenica

Hajduk-Gorica

Rinviata Slaven Belupo-Rijeka

Rinviata Istra-Lok Zagabria

CLASSIFICA: Din. Zagabria 33**, Osijek 33, Gorica 26***, Rijeka 20*****, Hajduk 17***, Slaven 17*, Lok. Zagabria 12**, Varazdin 12, Istra 9****.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno

****quattro gare in meno

*****cinque gare in meno