Crystal Palace, Hodgson difende Zaha: "Giusto abbia mostrato a tutti gli abusi subiti"

Roy Hodgson, manager del Crystal Palace, parlando dopo il 2-0 subito dall'Aston Villa, si è soffermato sui messaggi razzisti ricevuti dal suo attaccante Wilfried Zaha. "La sensibilizzazione è importante, è stato già messo molto in evidenza il movimento Black Lives Matter, e tutti mi sembra che si stiano sforzando di sradicare certi comportamenti. Molto triste per un giocatore svegliarsi il giorno della partita vivendo certi vili e spregevoli abusi. Giusto che Wilf abbia informato la gente: non credo siano cose sulle quali stare zitti. Trovo molto positivo che il nostro club, l'Aston Villa e anche la Premier League stiano facendo tutto il possibile per trovare questo spregevole individuo e sperare che venga identificato, così da fargliela pagare. Non ci sono scuse, letteralmente", le sue dichiarazioni riportate dai media ufficiali del Crystal Palace.