Crystal Palace, Hodgson: "Il rinnovo? Non ho mai voluto un contratto più lungo"

vedi letture

Il tecnico del Crystal Palace Roy Hodgson ha ammesso di essere soddisfatto della durata del suo contratto con il club dopo il rinnovo per un anno firmato a marzo: “È stata una decisione di cui sono stato felice perché non sono più giovane. Il rinnovo di un anno credo che fosse la cosa giusta da fare, è giusto affrontare un anno alla volta. Non ho mai chiesto di avere un contratto più lungo. Il club voleva che restassi e io sono stato felice di firmare per un’altra stagione”.