CSKA Sofia, Akrapovic si gode il successo: "Fenomenale segnare tre gol alla Roma"

Il tecnico del CSKA Sofia Bruno Akrapovic è soddisfatto dopo la bella vittoria contro la Roma in Europa League e non lo nasconde nel dopo gara: “Abbiamo ispirato la squadra in ogni modo possibile per provare a vincere questa gara, non importa chi fosse in campo per la Roma, noi abbiamo mostrato le nostre qualità. Abbiamo segnato tre reti ed è fenomenale perché siamo riusciti a sfruttare i punti deboli degli avversari. - continua Akrapovic – Rammarico? Non è giusto parlare di chi c’è stato prima di me, o ipotizzare cosa avremmo fatto se fossi arrivato prima. La squadra ha fatto ottime partite anche con Belchev in panchina”.