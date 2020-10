Danilo al PSG, l'agente racconta: "Non ci hanno dato tempo per negoziare. Era sì o no"

vedi letture

Daniel Lorenz, agente di Danilo Pereira, ha raccontato il trasferimento in extremis del suo assistito al Paris Saint-Germain: "Già la scorsa stagione avevo proposto Danilo a Leonardo, perché pensavo potesse essere un buon giocatore per loro. Non era stato possibile chiudere la trattativa, quindi quest'anno sono tornato alla carica. Hanno di nuovo ringraziato e rifiutato la proposta. Fino ala scorsa settimana non avevamo avuto notizie dal PSG. Danilo è un giocatore molto versatile, molto esperto e maturo; mi sono detto che sarebbe stato perfetto per il PSG e che dovevamo tornare alla carica e ricordare loro le qualità del giocatore. Poi, all'ultimo momento, c'è questa opportunità. Il Porto ha dato il via libera e abbiamo chiuso, anche se non abbiamo avuto tempo per i negoziati. Era sì o no", ha detto a Goal.