De Bruyne ribalta il Bernabeu: vantaggio del City, 2-1 sul Real. A segno il belga su rigore

Il Manchester City ribalta la gara del Bernabeu, nel segno di Kevin De Bruyne. Dopo aver messo a referto l'assist per l'1-1 di Gabriel Jesus contro il Real Madrid, il centrocampista belga diventa protagonista in proprio, dimostrandosi freddissimo dal dischetto con una conclusione che non lascia possibilità di replica a Courtois. Rigore fischiato da Orsato per fallo di Carvajal su Sterling, 2-1 per il City a Madrid: Guardiola adesso vede più vicina la qualificazione.