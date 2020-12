Denis Zakaria fa impazzire la Premier: tre big interessate allo svizzero del 'Gldabach

Nonostante la prestazione negativa nella sfida persa ieri dal suo Borussia Monchengladbach contro l'Inter, Denis Zakaria resta uno dei centrocampisti più seguiti dalle big inglesi: secondo il Daily Star, Manchester United, Chelsea e Manchester City si contenderanno la firma del 24enne svizzero di origini congolesi, rientrato in campo da poco dopo un grave infortunio al ginocchio. I Red Devils, in particolare, lo vorrebbero per sostituire Nemanja Matic, mentre per i Blues è l'alternativa a Declan Rice, l'obiettivo vanamente rincorso negli ultimi mesi.