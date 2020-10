Depay e il mancato trasferimento al Barcellona: "La vita va avanti. Orgoglioso di essere all'OL"

Memphis Depay ha parlato in conferenza stampa, tornando sul mancato trasferimento al Barcellona: "Sono orgoglioso di essere un giocatore del Lione e di esserne il capitano. Quello che viene detto attraverso i media non è sempre vero, specialmente durante il mercato. Ho ricevuto offerte da club molto interessanti, è vero, ma alla fine non è successo nulla. Ci siamo trovati in una situazione diversa dal normale perché il mercato è durato più a lungo del solito. Ma quel momento è passato, la vita va avanti. Sono felice di essere ancora qui, ora bisogna soltanto pensare alla prossima partita".