Diamanti miglior giocatore della A-League nel 2020: "Non ho parole, premio speciale"

Alessandro Diamanti è stato eletto miglior giocatore del campionato australiano nell'anno 2020. Il riconoscimento, la Johnny Warren Medal, gli è stato conferito direttamente dalla Hyundai A-League, con Alino che ha colto l'occasione per ringraziare la federazione: "Wow! Non ho parole per esprimere quanto onorato sia a ricevere questo premio speciale. È stato un anno pazzo per tutti noi. Grazie a tutti per aver fatto sì che questo succedesse! È incredibile, sono travolto. Poi bo...", la simpatica conclusione del fantasista livornese.

Wow !!!!

I have no words to express how honoured I am in receiving such a special award. It has been a crazy year for all of us . Thanks everyone that made this happened! It has been incredible and I’m overwhelmed ! 🙏❤️

Poi bo ... pic.twitter.com/Fh9cZceruI

