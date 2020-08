Domani Copenaghen-Istanbul Basaksehir, Solbakken: "Un peccato giocare a porte chiuse"

Stale Solbakken, allenatore del Copenaghen, ha presentato così la sfida di Europa League in programma domani alle ore 18:55 contro l'Istanbul Basaksehir: "È stato bello goderci qualche giorno di relax in famiglia per staccare un po' la spina dopo il finale di campionato in condizioni non semplici. Ci siamo schiariti le idee e abbiamo preparato bene, prima di tutto mentalmente, questa sfida. Giocare senza pubblico non è mai piacevole, una partita europea dovrebbe essere una festa prima di tutto sugli spalti, soprattutto quando la tua squadra arriva agli ottavi, ma sappiamo già cosa ci aspetta. Questa è stata la soluzione più facile per la UEFA", le sue dichiarazioni in conferenza stampa.