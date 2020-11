Domani Rennes-Chelsea, Bourigeaud: "Più dura uscire da questo tunnel senza i nostri tifosi"

Benjamin Bourigeaud, centrocampista del Rennes, ha presentato in conferenza stampa la partita in programma domani sera col Chelsea in Champions League. Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo recuperare la consapevolezza di inizio stagione. Serve correggere gli errori, in particolare essere più aggressivi in campo. Siamo di fronte a una serie di risultati negativi, dobbiamo riacquisire fiducia rifugiandoci solamente nel lavoro e ritrovando lo spirito di gruppo. Questa è una bella sfida per noi, sono convinto che ce la faremo. Purtroppo non possiamo contare sul supporto dei nostri tifosi, ci sarebbe servito, ma dobbiamo trovare dentro noi stessi ciò di cui abbiamo bisogno", le parole del classe '94 rossonero.