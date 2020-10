Dopo il Leeds anche il Valencia: l'italiano Radrizzani studia l'acquisto del club di Liga

Notizia di peso quella pubblicata dal Times, che racconta come l'italiano Andrea Radrizzani, attuale proprietario del Leeds, starebbe pensando di acquisire il Valencia. Nelle scorse settimane avrebbe avviato degli studi sulle condizioni della società spagnola, sia sul piano economico che su quello sociale e sportivo. Non è un mistero che l'attuale proprietà, guidata da Peter Lim, stia vivendo un momento di dissesto finanziario che l'ha anche danneggiata sul fronte dello status, portandola ad essere contestata dai tifosi. Se Radrizzani riuscisse nell'acquisizione, sarebbe il secondo anello per il suo programma di detenere almeno un club in ognuno dei più grandi campionati d'Europa.