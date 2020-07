Dopo Robben, anche Sneijder ci ripensa? L'Utrecht gli propone un anno di contratto

Dopo il dietro-front di Arjen Robben, che ha deciso di tornare a giocare per una stagione nella squadra della sua provincia, il Groningen, un altro grande calciatore olandese potrebbe fare lo stesso: l'Utrecht, infatti, ha presentato un'offerta a Wesley Sneijder. L'ex trequartista di Inter e Real Madrid ha appeso le scarpe al chiodo un anno fa, dopo la fine dell'esperienza in Qatar, con la maglia dell'Al-Gharafa. "Abbiamo parlato del suo possibile ritorno, dipende da lui. Ora ha il tempo di decidere se gli piace l'idea, se fosse in buone condizioni potrebbe essere una scommessa interessante", ha detto il direttore tecnico dell'Utrecht, Jordy Zuidam.

Dichiarazioni arrivate il giorno dopo la consegna di una maglia dell'Utrecht da parte di un gruppo di tifosi, ai quali Sneijder ha detto: "Ho parlato con Jordy Zuidam della questione e ci penserò". I tifosi gli hanno anche consegnato uno striscione con la scritta: "Firma per un anno!". Un invito, una suggestione, un sogno che può diventare realtà. Anche perché lo stesso Sneijder ha confessato al podcast GYGS: "Posso essere in forma entro tre mesi. Teoricamente, tutto è possibile, ma questa non è una decisione che si può prendere in 24 ore".