Dopo Stevanovic un altro giovane per Guardiola: pronti 20 milioni per il 17enne Sarmiento

Dopo il rinnovo di Pep Guardiola, il Manchester City può già pensare a programmare il futuro. Poche settimane fa è arrivata la firma di Filip Stevanovic del Partizan Belgrado: il 18enne serbo si unirà alla formazione inglese a partire da gennaio. Il City, secondo El Dia , starebbe progettando un'operazione simile per l'estate 2021: Dario Sarmiento, esterno 17enne dell'Estudiantes, sarebbe ormai vicinissimo agli Sky Blues. Gli argentini sono pronti a ricevere circa 20 milioni di euro per il loro gioiello, con in più una percentuale di rivendita del 20%. Sarmiento ha disputato solo 5 partite in prima squadra.