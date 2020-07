Dortmund, colpo Bellingham: 25 milioni al Birmingham, nelle prossime ore le firme

Colpo in prospettiva per il Borussia Dortmund. Il club giallonero, come riportato da SportBild, ha trovato l'accordo per il talentuoso centrocampista del Birmingham Jude Bellingham. Il 17enne è stato pagato 25 milioni di euro e firmerà un accordo quinquennale. Al momento il calciatore inglese è arrivato in Germania e nelle prossime ore ci saranno le firme.