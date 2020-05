Dortmund, fissato il prezzo per Sancho. Ferran Torres se parte l'inglese

Secondo quanto riportato dalla Bild il Borussia Dortmund potrebbe cedere Jadon Sancho in caso di offerta pari o superiore a 120 milioni di euro. L'inglese è in scadenza di contratto nel 2022 ed è nel mirino di Manchester United e Chelsea. 20 anni, Sancho in questa Bundesliga si è distinto per le sue 14 reti e 17 assist. Fra i possibili sostituti, c'è il nome di Ferran Torres del Valencia.