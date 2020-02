Dortmund, Sancho: "Voglio essere un vincente. Il calcio è il mio grande amore"

"Voglio essere un vincente" questo è quanto ha dichiarato Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund, nel corso di una lunga intervista in questi giorni. "Sto cercando di essere un vincente e di avere la mentalità vincente in ogni partita che gioco. Penso che nel calcio di oggi la concentrazione sia fondamentale. L'intesa è ottima e creiamo tante occasioni. Il segreto è mantenere questa mentalità fino alla fine. Semplicemente io amo il calcio. Non potranno mai togliermelo da dentro. Amo questo gioco e amo lo sport. Se potessi giocherei ogni giorno fino a 100 anni. Sfortunatamente ad un certo punto dovrò smettere. Ma il calcio rimarrà il mio primo amore per sempre".