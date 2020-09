Ds Bayern Monaco: "Rinnovo Alaba? Basta parlarne. Questione che risolveremo internamente"

A margine del successo del Bayern Monaco contro il Siviglia in Supercoppa Europea, il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha risposto ad una domanda sulla trattativa di rinnovo di David Alaba: "E' già stato detto tutto a riguardo. Chiedo comprensione alla stampa, lasciate solo che il ragazzo giochi a calcio. E' una questione che chiariremo internamente, non vogliamo più che sia una trattativa di pubblico dominio".

La trattativa per il rinnovo dell'austriaco non è ancora arrivata alla fumata bianca, anche se le ultime indiscrezioni parlano di un Alaba fortemente intenzionato a restare in Baviera e per farlo il club avrebbe migliorato la proposta iniziale e messo sul piatto un quinquennale per il giocatore.