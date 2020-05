Dusseldorf, Thommy: "Bayern in un grande momento, è difficile da battere così. Mai in partita"

Erik Thommy, giocatore del Fortuna Düsseldorf, ha parlato così del 5-0 subito in casa del Bayern Monaco: “Quando giochi a Monaco, sai esattamente cosa aspettarti. Devi essere in una buona giornta e il Bayern deve mostrare alcuni punti deboli, ma oggi non è stato così. In questa condizione, sono molto difficili da battere. Non siamo riusciti a entrare in gioco in alcun modo per gli interi 90 minuti".