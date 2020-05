Le pagelle del Fortuna Dusseldorf - Difesa in bambola, ci prova solo Karaman

Kastenmeier 5,5 - Sui tre gol del primo tempo non ha grandi colpe. Qualcosa in più avrebbe potuto fare sul 2-0 di Pavard, ma grazie a una sua parata magistrale su Muller il primo tempo non si chiude con un passivo ancor più pesante. Nella ripresa anche fa il possibile per evitare un punteggio tennistico.

Zimmerman 5 - Dal suo lato ci sono Gnabry e Davies. Abbastanza per farlo desistere dal superare la metà campo. Ci prova solo una volta nel primo tempo mettendo un bel cross al centro ma non trovando la deviazione di Thommy. (dal 67’ Zimmer 5 - Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia: il Bayern non lo soffre mai)

Zanka 4,5 - I clienti che si ritrova davanti non sono dei più semplici e ha la sfortuna di trovarsi sulla linea di tiro di Pavard favorendo così il vantaggio del Bayern. L’autorete lo rende insicuro e fino alla fine del match soffre gli inserimenti degli attaccanti avversari.

Hoffmann 4,5- Come il suo compagno non è in gran serata e lo dimostra in occasione del poker del Bayern. Sbaglia l’intervento in modo abbastanza goffo sul cambio di gioco di Coman favorendo la rete del 4-0.

Gießelmann 4,5 - Fuori posizione sul primo gol consentendo a Gnabry di fare l’assist vincente per Pavard. Sul 2-0, invece, si perde la marcatura consentendo al terzino francese di staccare da solo in area di rigore.

Morales 5 - Dovrebbe dare una mano in attacco creando gli spazi per i due centravanti, ma è bloccato dietro dalle sortite degli esterni del Bayern. Rosler lo vede in bambola e lo cambia prima dell’ora di gioco. (dal 57’ Sobottka s.v.- Entra ma dopo venti minuti è costretto ad uscire per infortunio (dal 75’ Pledl s.v.))

Bodzek 4,5- Gioca più dietro rispetto agli altri centrocampisti, quasi a fare da schermo alla difesa ma senza successo. Muller lo aggira più volte a suo piacimento. Sbaglia anche in fase d'impostazione.

Stoger 4,5 - Esperienza non gli manca e fa bene in fase di interdizione nei primi minuti, meno quando deve impostare. Con il passare dei minuti, però, finisce risucchiato dalla trequarti del Bayern Monaco. Nella ripresa è protagonista di una dormita incredibile al limite dell’area che consegna a Davies il gol del 5-0. (dal 57’ Berisha 5- Entra e prova ad affacciarsi in avanti, ma sembra l'unico a voler giocare mentre il resto della squadra ha già staccato la spina)

Thommy 5 - Oggi appare veramente troppo lento, facendo perdere un tempo di gioco alla squadra come quando nel primo tempo avrebbe potuto servire Karaman in area ma invece si fa soffiare il pallone alle spalle da Goretzka. (dal 66’ Suttner 5 - Entra solo per dar fiato a Thommy che insieme a Karaman rappresenta il giocatore di maggior qualità della rosa. Ammonito nel finale).

Karaman 5,5- Lasciato solissimo nel primo tempo ha comunque un’occasione importante per provare sul 2-0 per il Bayern ad accorciare le distanze, ma trova Alaba sulla sua strada. Nella ripresa si arrende insieme al resto dei compagni.

Skrzybski 4,5 - Partita impalpabile del 20 di Rosler che gli da fiducia al posto di Hennings. Mai pericoloso verso la porta di Neuer e sempre anticipato da Goretzka che lo marca quasi a uomo.