Eintracht Francoforte, Rode: "Mi alleno da casa per avere meno contatti possibili con l'esterno"

Il centrocampista dell'Eintracht Francoforte Sebastian Rode ha parlato del coronavirus e di come è cambiata la vita in questo periodo di quarantena: "Il piano di allenamento oggi prevedeva corsa per 40 minuti e fare esercizi di stabilizzazione. Stavo correndo sul Meno e ho fatto gli esercizi a casa. Di giorno in giorno ci viene inviato ciò che dovremmo fare il giorno successivo e c'è anche un allenamento offerto in piccoli gruppi al campo, ma io mi alleno a casa per avere il minor numero di contatti possibili. Il rinvio della Bundesliga? Abbiamo avuto un incontro al campo la mattina con il mister che ha detto che anche lui non poteva dare alcuna prospettiva per giocare domenica".