Emergenza Coronavirus, Hertha Berlino in quarantena: trovato un giocatore positivo

vedi letture

Hertha Berlino in quarantena. Il club tedesco ha reso noto che un suo tesserato è stato trovato positivo al test per il Coronavirus e che la squadra, lo staff tecnico e i dipendenti resteranno in quarantena per 14 giorni. IN Germania gli allenamenti non sono sospesi e l'Hertha nella giornata di domani si sarebbe dovuto ritrovare al Centro Tecnico per tornare ad allenarsi in gruppo dopo tre giorni di sedute individuali.