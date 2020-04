Emergenza Coronavirus, il calcio va avanti in quattro nazioni: anche il Burundi non si ferma

Sono quattro le nazioni in cui si continua a giocare, nonostante la pandemia di COVID-19. Dopo la Bielorussia, il Nicaragua e il Tagikistan, anche il Burundi ha deciso di proseguire le partite di prima e seconda divisione dopo l'assemblea odierna: "Osservando - fa sapere la federazione - le giuste norme igieniche e le distanze".

In Burundi in questo momento sono tre i casi accertati di persone affette dal Coronavirus e oggi vanno in scena tre partite valide per la 27esima giornata della

Primus League.