Qualificazioni Coppa d'Africa: Munir trascina il Marocco, 90 minuti per Hakimi. Vince Capo Verde

Nonostante quasi un tempo con l’uomo in più il Camerun non va oltre lo 0-0 contro il Ruanda, ma si qualifica come prima del proprio girone. Dietro i Leoni indomabili si piazza infatti Capo Vede che grazie a un’autorete poco prima dell’ora di gioco ha la meglio sul Mozambico in trasferta. Vittoria anche per il Marocco sul Burundi grazie a una rete nel finale di primo tempo dell’attaccante del Siviglia Munir. In campo dal 1° minuto l’ex Bologna Masina sostituito al 77° dal viola Amrabat. 90 minuti in campo invece per l’interista Hakimi. Rinviata infine a causa di alcune sospette positività al Covid-19 la sfida fra Sierra Leone e Benin.

Camerun-Ruanda 0-0

Marocco-Burundi 1-0 (45° Munir)

Mozambico-Capo Verde 0-1 (58° aut. Bangal)

Sierra Leone-Benin rinviata