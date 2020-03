Emergenza Coronavirus, in Premier League si va verso taglio stipendi per aiutare serie minori

La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro per decidere il futuro del calcio in Inghilterra. Premier League, English Football League e PFA (Players Association Professional) si riuniranno per discorrere dell'impatto economico dell'emergenza Coronavirus. Secondo vari media inglesi, i calciatori dei club di Premier League sarebbero pronti a decurtarsi l'ingaggio per garantire almeno 100 milioni di sterline (111 milioni di euro) per salvare le squadre dei campionati inferiori.

Percentuali. La riduzione dovrebbe essere del 20% secondo il Daily Mail, mentre a detta del Telegraph, nelle circostanze più negativi dello sviluppo della pandemia, potrebbe toccare finanche il 50%. "Per noi è essenziale che i giocatori accettino la situazione e diventino parte della soluzione", avrebbe dichiarato un dirigente di un club di Premier che avrebbe chiesto di restare anonimo.