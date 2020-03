Emergenza Coronavirus, Lopetegui: "No alle porte chiuse. Come si fa a fissare date ora?"

Intervistato dai canali ufficiali del Siviglia, l'allenatore biancorosso Julen Lopetegui si è mostrato assai scettico sulla possibile ripresa a breve del campionato spagnolo: "Mi fa strano parlare di date. Se ci sarà il tempo di finire la stagione, si finirà. Altrimenti no. Non ha senso giocare a porte chiuse, il calcio è per la gente. E se giochi senza gente vuol dire che c'è ancora pericolo e che non si può giocare". Ricordiamo che la Liga, proprio oggi, è stata rinviata a data da destinarsi.