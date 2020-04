Emergenza Coronavirus, Partizan, taglio del 50% di tutti gli stipendi per tre mesi

Il Partizan Belgrado ha seguito l'esempio degli storici rivali della Stella Rossa, tagliando gli stipendi di personale, giocatori, staff e dirigenza del 50% per i prossimi tre mesi per contrastare le perdite dovute all'emergenza Coronavirus. "La realtà è che lo stato di emergenza rimarrà in vigore fino alla seconda metà di maggio e che il campionato non riprenderà prima di giugno. Quindi tutte le attività regolari sono state interrotte". Questa la nota del club che certifica la decisione sui salari di tutti i dipendenti.