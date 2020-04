Emergenza Coronavirus. Premier League, la nota del sindacato calciatori sul taglio stipendi

In Inghilterra il Ministro della Salute ha chiesto ai calciatori di Premier League di accettare una riduzione del proprio salario fino al 30% per fronteggiare la crisi finanziaria che conseguirà da quest'epidemia di Coronavirus. La PFA (Professional Football Players), il sindacato dei calciatori, si è espressa sulla vicenda tramite un comunicato ufficiale: "Tutti i calciatori di Premier sono pienamente consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nella società durante questo periodo di crisi. [...] La solidarietà e l'accantonamento di tutti gli interessi personali sono passaggi essenziali in questo momento. La detrazione salariale del 30% proposta per un periodo di 12 mesi equivale a più di 500 milioni di sterline di tagli e una perdita di contributi fiscali per lo Stato pari a 200 milioni di sterline. Questa cosa è stata presa in considerazione dalla Premier League e dal Ministro della Sanità Matt Hancock quando hanno chiesto ai calciatori di tagliarsi lo stipendio?".