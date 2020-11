Emergenza difesa per il Barcellona di Koeman: a gennaio occhi su due centrali ex Serie A

Il Barcellona pensa a due ex Serie A per rinforzare la sua retroguardia. Come riporta il Daily Express di stamane, tra gli obiettivi dei blaugrana ci sarebbe infatti prima di tutto Antonio Rudiger del Chelsea, brasiliano ex Roma, mentre la seconda opzione è l'ex Sampdoria Shkodran Mustafi, nazionale tedesco oggi all'Arsenal. Due profili di grande carattere ed esperienza, anche internazionale, che mister Koeman e la dirigenza del Barça stanno studiando con massima attenzione per risolvere già a gennaio l'emergenza difesa.