ESCLUSIVA TMW - Real campione, ag.Mendy: "Da tanto non vedevo Florentino con questa fame"

Yvan Le Mee, agente del terzino del Real Madrid, Ferlan Mendy, sa che il ragazzo ha fatto la scelta giusta. Anche perché, spiega a Tuttomercatoweb.com nel giorno in cui i Blancos vincono la Liga, "quando fai la scelta del Real, scegli la società più grande del mondo a ogni livello. Sei sicuro che i titoli arriveranno: Liga, Champions... E' uno dei club più importanti del mondo. Ho incontrato la prima volta Florentino Perez dieci anno per Faubert, ora l'ho rincontrato insieme al direttore sportivo e ho visto una motivazione che non vedevo da tanti anni. Fame, voglia di titoli, di vittorie. Ho visto una società con tante dinamiche, che voleva accontentare il tecnico Zidane che conosce giocatori e calcio. Sa chi può andar bene e non per lui: ho visto la motivazione di una grande società. E' quel che vedo alla Juventus: la cultura della vittoria a ogni costo. L'ho respirato per il trasferimento di Ferland a Madrid".

Ha vittoria sudata. Meritata.

"Volevano tornare a prendersi la Liga che mancava al Real. La Champions è la Champions ma il titolo di casa è qualcosa di diverso. Le vittoria partono dall'ufficio, il lavoro fatto dal Real ha pagato, dando anche la chance a Zidane di avere i giocatori voluti in campo. E' una vittoria di società anche più che di squadra: i ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale".

E' stata la Liga di Benzema.

"Karim è un fuoriclasse. Se ne discute sempre in Francia ma è un campione assoluto. Ha giocato alla grande, ha fatto sempre la differenza con cose incredibili".

Il futuro di Ferland sembra quasi scontato.

"Ferland continuerà a vincere titoli a Madrid. Manca la Champions... Vedremo, il Madrid davanti ha un grande futuro. Questa Liga è stata vinta con merito più che per gli sbagli e per i demeriti del Barcellona. Sì, il Barça ha sbagliato ma il Real ha vinto meritando, facendo grandi cose ed è riuscito a prendere questo titolo".