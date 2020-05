Essien: "Per firmare col Real bloccai il pullman del Chelsea diretto allo stadio per la Supercoppa"

vedi letture

Michael Essien, ex centrocampista anche del Milan, ha raccontato i dettagli del suo trasferimento dal Chelsea al Real Madrid nel 2012: "Ero a Monaco per la partita di Supercoppa contro l'Atletico. Ricevetti una chiamata da uno strano numero, ma non risposi. Mio cugino, che era in stanza con me, mi disse di farlo. Chiamò di nuovo e stavolta risposi: era Mourinho, lo capii solo dal ciao. Aveva sentito che stavo per andare all'Arsenal, ma gli dissi che non era vero. Così mi disse di seguirlo al Real Madrid. L'accordo arrivò mentre ero sul pullman per andare allo stadio; il mio agente mi chiamò e mi ordinò di tornare indietro, così ho dovuto urlare all'autista di fermarsi e dissi ai miei compagni che dovevo scendere. Dopo la partita ho salutato tutti e sono partito per Madrid con un paio di scarpe, i parastinchi, jeans, maglietta e tuta del Chelsea. All'aeroporto ho trovato José ad aspettarmi".