Michael Essien, ex centrocampista di Real Madrid, Chelsea e Milan, entrerà a far parte dello staff tecnico del Nordsjaelland, allenato dal danese Flemming Pedersen. Lo ha annunciato il club scandinavo sui propri canali ufficiali.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗘𝘀𝘀𝗶𝗲𝗻 🇬🇭🐯

The former Black Star and pro player, Michael Essien, is joining our coaching staff this season 🔥 He’s gonna assist the coaches and participate in the training sessions alongside the players 👀

Read more here: https://t.co/prN7hpz7qN pic.twitter.com/3vYhB4LYsO

— FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) September 9, 2020