Europa League, Gruppo L: risultati e classifica. Hoffenhaim e Stella Rossa ai sedicesimi

Pareggio per 0-0 tra Stella Rossa e Hoffenheim ed entrambe le squadre ai sedicesimi, rispettivamente come prima e come seconda in classifica. Niente da fare per lo Slovan Liberec, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Gent. di seguito risultati e classifica.

I risultati delle gare di questa sera:

Stella Rossa-Hoffenheim 0-0

Gent-Slovan Liberec 1-2 (32' Mara, 55' Yusuf, 59' Yaremchuk)

La classifica del Gruppo L

Hoffenheim 13

Stella Rossa 10

Slovan Liberec 6

Gent 0