Europa League, tutti i risultati e i marcatori dell'andata dei sedicesimi

Tre vittorie per le tedesche, due per le italiane, due successi e un pareggio per le inglesi, una sola affermazione per le spagnole. Nell'andata dei sedicesimi di Europa League tante conferme ma anche diverse sorprese; su tutte, la sconfitta dell'Ajax a Getafe e le rotonde batoste rimediate da Salisburgo ed Espanyol sul campo rispettivamente dell'Eintracht e del Wolverhampton, Ecco tutti i risultati di giornata e i marcatori:

Cluj-Siviglia 1-1: 58' rig. Deac, 82' En Nesyri (S)

Bruges-Manchester United 1-1: 15' Dennis, 36' Martial (M)

Copenhagen-Celtic 1-1: 14' Edouard, 52' N'Doye (Co)

Eintracht-Salisburgo 4-1: 12', 43' e 53' Kamada, 56' Kostic, 85' Hwang (S)

Getafe-Ajax 2-0: 38' Deyverson, 93' Kenedy

Ludogorets-Inter 0-2: 71' Eriksen, 94' rig. Lukaku

Shakthar-Benfica 2-1: 58' Alan Patrick, 62' rig. Pizzi (B), 72' Kovalenko

Sporting-Basaksehir 3-1: 3' Coates, 44' Sporar, 51' Vietto, 76' rig. Visca

AZ Alkmaar-LASK Linz 1-1: 26' Raguz, 86' rig. Koopmeiners

APOEL-Basilea 0-3: 16' Petretta, 53' Stocker, 66' Arthur

Bayer Leverkusen-Porto 2-1: 29' Alario, 57' rig. Havertz, 73' Luis Diaz (P)

Olympiacos-Arsenal 0-1: 81' Lacazette

Rangers-Braga 3-2: 11' Fransergio, 59' Ruiz, 67' e 82' Hagi (R), 76' Aribo (R)

Roma-Gent 1-0: 13' Perez

Wolsfburg-Malmoe 2-1: 47' rig. Thelin (M), 49' Brekalo, 62' Mehmedi

Wolverhampton-Espanyol 4-0: 15', 67' e 81' Jota, 52' Neves