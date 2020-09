Everton, Ancelotti: "Inizio di stagione fantastico ma non fermiamoci: testa alla prossima"

vedi letture

terza vittoria di fila per l'Everton che ha battuto anche il Crystal Palace per 2-1 in trasferta. Dopo la gara il tecnico dei Toffees, Carlo Ancelotti ha detto: "Il primo tempo è stato abbastanza buono, abbiamo potuto giocare come volevamo. Il secondo tempo è stato più difficile perché il Crystal Palace ha giocato un buon calcio mettendoci molta pressione. Non siamo riusciti a giocare con la palla come volevamo, ma in difesa abbiamo fatto bene. Abbiamo lavorato duro, abbiamo tralasciato la qualità ma l'atteggiamento difensivo è stato buono da parte di tutti i giocatori. Penso che, se devo giudicare il periodo, abbiamo fatto davvero bene. Abbiamo una nuova rosa, con nuovi giocatori che si sono adattati molto bene. L'inizio della stagione è stato fantastico, ma penso che dobbiamo andare avanti, pensare alla prossima partita e cercare di migliorare ed essere concentrati. Sono davvero contento di quello che abbiamo fatto in questo primo periodo della stagione".