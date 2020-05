Evra: "Ferguson al Manchester United ci insegnò ad essere come dei robot"

Patrice Evra racconta un aneddoto riguardante Sir Alex Ferguson. Il francese ricorda al Manchester United Podcast un episodio nel quale i giocatori furono costretti a scendere dall'autobus su ordine del tecnico scozzese: "Eravamo saliti perché eravamo molto stanchi e c'era una fila incredibile di persone che aspettavano e i giocatori dicevano: se questo non firma, non lo faccio nemmeno io. Così salimmo tutti. All'improvviso vedo Sir Alex Ferguson giù a firmare autografi, uno dopo l'altro. Giuro che saranno stati 45 minuti a firmare, per tutti. Quando salì sull'autobus ci gridò: 'Cosa credete che sia? Sono persone che pagano i vostri stipendi, persone che sono venute a vedervi! Ora scendete in quella cazzo di strada e firmate! E così siamo scesi tutti a firmare" racconta, aggiungendo: "Ferguson ci ha insegnato ad essere come robot. Non credo che fossi un umano giocando al Manchester United. Quando vincevamo, quando facevamo qualcosa di buono, non era contento. Semplicemente, ci diceva: 'Ben fatto, figliolo'".