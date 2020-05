Felipe Melo: "Boca Juniors? Mi piace la passione, ma amo il Palmeiras e non voglio andarmene"

Nel corso della lunga intervista concessa a Olé, l'ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina Felipe Melo ha parlato anche dell'interesse del Boca Juniors nei suoi confronti: "Non voglio andarmene dal Palmeiras, amo questo club. La passione argentina del Boca mi piace, ma non ho mai parlato con gli Xeneizes. Ho un grande rispetto verso il Palmeiras e da Riquelme non ho ricevuto alcuna telefonata finora, anche se chiaramente non posso sapere cosa succederà domani", le dichiarazioni del brasiliano classe '83.