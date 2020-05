Finlandia, è ufficiale: si può tornare a giocare. La stagione parte il 1° luglio

Il pallone ricomincerà a rotolare in Finlandia. La Veikkausliiga ha annunciato che la nuova stagione ripartirà il 1° luglio per terminare il 21 novembre. Vi saranno delle restrizioni, ad esempio non saranno ammesse oltre 400 persone sugli spalti. Gli allenamenti a pieno regime per i club sono previsti a partire da giugno.