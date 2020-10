Florenzi non si ferma più. Secondo gol consecutivo con la maglia del Paris Saint-Germain

Alessandro Florenzi non si ferma più. Il terzino del Paris Saint-Germain è andato a segno ancora in Ligue 2: colpo di testa a ribadire in rete un pallone che già stava entrando, su conclusione aerea di Sarabia che aveva superato il portiere del Reims. Rete del 2-0 per il PSG al 78' e secondo gol consecutivo per l'italiano che si era messo in mostra già contro l'Amiens con una rete da applausi.