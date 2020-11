Fofana fa impazzire il Leicester. Obiettivo del Milan in estate, già leader delle Foxes

Wesley Fofana ha già conquistato tutti in Inghilterra. Il giovane difensore francese, cercato dal Milan nel mercato estivo, ha già collezionato ben 11 presenze in tutte le competizioni, mostrando solidità e personalità. La stampa britannica e le vecchie glorie del calcio inglese sono già pazzi di lui: "Mi sono subito trovato a mio agio, mi sento bene e le mie prestazioni lo confermano. La stagione sarà lunga, ci sono ancora molte partite e non ho ancora fatto niente. Devo continuare a lavorare per dimostrare di essere forte. Devo abbattere la barriera linguistica, ma l'allenatore si fida di me e sono pronto ad accettare la responsabilità".

I tifosi delle Foxes sono stupiti dal veloce inserimento del 19enne, tanto da ritenere incredibile che giochi nella squadra di Brendan Rodgers solo da qualche mese. Ma dove vuole arrivare Fofana?" La convocazione per la Francia è un obiettivo, c'è molta concorrenza ma farò di tutto per arrivarci ". Il suo talento ha già catturato l'attenzione di Didier Deschamps, anche se c'è grande bagarre in difesa: persino Jules Koundé, vincitore dell'Europa League con il Siviglia, non ha ancora trovato spazio in Nazionale. Ma per Fofana sembra davvero solo una questione di tempo.