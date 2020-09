Follia a Marsiglia, migliaia di persone in strada dopo la vittoria nel Classique: i video

Nonostante la Francia sia alle prese con numeri tutt'altro che rassicuranti nella lotta al Coronavirus, la vittoria dell'OM ha tolto i freni a cittadini e tifosi marsigliesi che si sono riversati in enorme numero nelle strade di Marsiglia per festeggiare il successo per 0-1 a Parigi, in casa degli acerrimi nemici del PSG, in barba alle normative sanitarie anti-Covid, come dimostrato anche dai due video qui di seguito, tratte da pagine web della città, e in generale legate alla squadra della città portuale.