Francia, le finali di Coppa potrebbero disputarsi con un massimo di 5.000 persone

Il Consiglio di Stato francese ha stabilito in mattinata di mantenere il divieto di raduni di più di 5.000 persone, come era stato fissato dal decreto dello scorso 31 maggio. Una notizia, che, ovviamente, riguarda anche il calcio, che ripartirà a fine mese. Secondo L'Equipe, per le finali di Coppa di Francia e Coppa di Lega la Federcalcio starebbe prendendo in considerazione due opzioni: la più probabile è quella di permettere l'ingresso a un massimo di 5.000 spettatori; l'altra, più difficile, quella di occupare lo Stade de France per il 30% della capacità.