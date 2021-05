Non c'è l'autorizzazione a spostare il coprifuoco: la finale della Coupe de France a porte chiuse

vedi letture

La finale di Coupe de France, in programma mercoledì 19 maggio allo Stade de France, si giocherà senza tifosi. Come riporta L'Equipe, la Federcalcio francese non è riuscita ad ottenere un'eccezione al coprifuoco (fino alle 22) previsto in tutto il Paese, e questo potrebbe essere un problema anche per l'esordio dell'Europeo (contro la Bulgaria), previsto l'8 giugno alle 21.10. Tra qualche settimana, però, si punta a spostare il coprifuoco almeno alle 23.