Francia, Piat sulla ripresa: "Gli altri ripartono? Vediamo fra un mese se avevano ragione"

Dopo le parole di Edouard Philippe, primo ministro francese che ieri ha riacceso la fiammella della speranza per un rientro in Ligue 1, a parlare è stato Philippe Piat, copresidente dell'unione nazionale dei calciatori professionisti (UNFP) francese. "Le dichiarazioni non cambiano molto. Abbiamo sempre detto che devono essere soddisfatte le condizioni sanitarie, non riprendiamo se è ancora pericoloso. I campionati stranieri? Dobbiamo incontrarci tra un mese per vedere se avevano ragione e se le partite a porte chiuse sono una buona cosa".