Francia, Upamecano: "Orgoglioso di essere in Nazionale. Mbappé è eccezionale"

Dayot Upamecano, difensore della Francia ha commentato così il successo per 1-0 arrivato contro la Svezia: “Mi sento molto bene in nazionale. Mi hanno fatto sentire il benvenuto, soprattutto i senatori. Mi rende felice di essere un giocatore della Nazionale. Darò tutto per essere al 100%. Prima della partita c'erano molti giocatori che mi hanno parlato, come (Moussa) Sissoko e (Raphaël) Varane, e questo ti dà fiducia. Anch'io ho cercato di comunicare con loro in campo. Mbappè^ È un giocatore davvero eccezionale. Può ancora migliorare molto anche lui. Spero che vada più in alto possibile nella sua carriera e mi congratulo con lui per il suo gol".